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В «мумиях инопланетян» из Перу обнаружили клей и кости животных

CentralAsia (CA) -  Ученые обнаружили в «мумиях инопланетян» из Перу клей, бумагу, металл и кости животных, сообщило агентство Associated Press .

В сентябре 2023 года журналист Хайме Мауссан представил останки «инопланетян», в которых судебно-медицинская экспертиза прокуратуры Перу обнаружила кости животных и человека, а также материалы, с помощью которых это все было собрано и склеено.

Ученые назвали мумии куклами, собранными из подручных материалов.

Мауссан заявлял, что ДНК мумий якобы инопланетян лишь на 30% отличается от человеческой. Кстати, во время выступления журналиста в ноябре 2023 года поддержала группа врачей из Перу.

Ранее о подлинности мумий высказался специалист НАСА. Астрофизик Дэвид Сперджел заявил, что изучать подобные объекты должна большая команда ученых.

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