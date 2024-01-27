- Азия и мир, политика
- 16:40, 27 января 2024
- Просмотров: 342
CentralAsia (CA) - Йеменские хуситы заявили об ударе по британскому нефтяному танкеру в Аденском заливе, пишет BBC.
По словам его оператора, в Аденском заливе горит нефтяной танкер после того, как хуситы заявили, что поразили его ракетой.
Йеменское движение заявило, что оно нанесло удар по Marlin Luanda в пятницу вечером.
Оператор Trafigura сообщил Би-би-си, что удар вызвал пожар в одном из грузовых танков судна, и для его тушения использовалось противопожарное оборудование.
Американские военные заявили, что хуситы поразили танкер противокорабельной баллистической ракетой, и корабли ВМС отреагировали на его сигнал бедствия.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Это последнее нападение поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческое судоходство в Красном море и вокруг него. Группировка заявляет, что нападает на суда в регионе в поддержку палестинцев в Газе, где Израиль борется с ХАМАСОМ.
В ответ США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов при поддержке ряда других стран.
В заявлении представитель хуситов заявил, что Marlin Luanda был британским кораблем и был атакован в ответ на «американо-британскую агрессию против нашей страны».
Танкер плавает под флагом Маршалловых островов и управляется Trafigura - многонациональной торговой компанией, зарегистрированной в Сингапуре.
Правительство Великобритании заявило, что нападения на коммерческое судоходство «абсолютно неприемлемы» и что Британия и ее союзники «оставляют за собой право отреагировать соответствующим образом».
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) предупредило другие суда соблюдать осторожность при прохождении и сообщать о любой подозрительной активности.
Позже Центральное командование США заявило, что его силы нанесли удар в субботу в 03:45 по местному времени (00:45 GMT) по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и которая была подготовлена к запуску.
С ноября хуситы совершили десятки нападений на коммерческие суда, проходящие через Красное море, один из самых оживленных морских путей в мире.