Йеменские хуситы заявили об ударе по британскому нефтяному танкеру в Аденском заливе

Нефтяной танкер Marlin Luanda потерпел крушение у берегов Йемена // Image source, Frank Findler

CentralAsia (CA) - Йеменские хуситы заявили об ударе по британскому нефтяному танкеру в Аденском заливе, пишет BBC.

По словам его оператора, в Аденском заливе горит нефтяной танкер после того, как хуситы заявили, что поразили его ракетой.

Йеменское движение заявило, что оно нанесло удар по Marlin Luanda в пятницу вечером.

Оператор Trafigura сообщил Би-би-си, что удар вызвал пожар в одном из грузовых танков судна, и для его тушения использовалось противопожарное оборудование.

Американские военные заявили, что хуситы поразили танкер противокорабельной баллистической ракетой, и корабли ВМС отреагировали на его сигнал бедствия.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Это последнее нападение поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческое судоходство в Красном море и вокруг него. Группировка заявляет, что нападает на суда в регионе в поддержку палестинцев в Газе, где Израиль борется с ХАМАСОМ.

В ответ США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов при поддержке ряда других стран.

В заявлении представитель хуситов заявил, что Marlin Luanda был британским кораблем и был атакован в ответ на «американо-британскую агрессию против нашей страны».

Танкер плавает под флагом Маршалловых островов и управляется Trafigura - многонациональной торговой компанией, зарегистрированной в Сингапуре.

Правительство Великобритании заявило, что нападения на коммерческое судоходство «абсолютно неприемлемы» и что Британия и ее союзники «оставляют за собой право отреагировать соответствующим образом».

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) предупредило другие суда соблюдать осторожность при прохождении и сообщать о любой подозрительной активности.

Позже Центральное командование США заявило, что его силы нанесли удар в субботу в 03:45 по местному времени (00:45 GMT) по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и которая была подготовлена к запуску.

С ноября хуситы совершили десятки нападений на коммерческие суда, проходящие через Красное море, один из самых оживленных морских путей в мире.