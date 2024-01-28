Ряд западных стран приостановили финансирование БАПОР после сообщений о возможной причастности его сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль

Нападение ХАМАС на Израиль

CentralAsia (CA) - Целый ряд западных стран, в том числе Великобритания, США и Австралия, приостановили финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), после того, как появились сообщения о возможной причастности его сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Как пишет Би-би-си, обвинения в адрес сотрудников БАПОР прозвучали со стороны Израиля. По словам представителей офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, установлено, что некоторые участники нападения получали зарплату в организации.

Накануне генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини объявил, что увольняет ряд сотрудников, подозреваемых в соучастии в теракте.

Обвинения Израиля прозвучали в адрес 12 человек, но точное число уволенных пока неизвестно.

Заявления Израиля вызвали немедленную реакция доноров агентства.

«Великобритания временно прекращает финансовые вливания в БАПОР на время рассмотрения нами обстоятельств дела», - заявили на Даунинг-стрит.

Ранее то же самое сделали США, Канада, Италия и Австралия. Евросоюз заявляет, что также намерен предпринять шаги по мере проведения расследования.