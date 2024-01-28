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СБУ обвинила чиновников Минобороны Украины и сотрудников компании в хищении 1,5 млрд гривен на закупке минометных снарядов

CentralAsia (CA) -  СБУ обвинила чиновников Минобороны Украины и сотрудников компании «Львовский арсенал» в хищении 1,5 млрд гривен на закупке минометных снарядов.

Сотрудники Минобороны перевели средства «Львовскому арсеналу» за снаряды, тот отправил их заграничной фирме, та присвоила их, так и не поставив в итоге снаряды.

Всего обвинения предъявлены 5 участникам схемы: бывшему и нынешнему главам Департамента Минобороны, руководителю и коммерческому директору «Львовского арсенала» и представителю иностранной компании. Один из фигурантов задержан при попытке уехать за границу.

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