СБУ обвинила чиновников Минобороны Украины и сотрудников компании в хищении 1,5 млрд гривен на закупке минометных снарядов
- Азия и мир, политика
- 11:05, 28 января 2024
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CentralAsia (CA) - СБУ обвинила чиновников Минобороны Украины и сотрудников компании «Львовский арсенал» в хищении 1,5 млрд гривен на закупке минометных снарядов.
Сотрудники Минобороны перевели средства «Львовскому арсеналу» за снаряды, тот отправил их заграничной фирме, та присвоила их, так и не поставив в итоге снаряды.
Всего обвинения предъявлены 5 участникам схемы: бывшему и нынешнему главам Департамента Минобороны, руководителю и коммерческому директору «Львовского арсенала» и представителю иностранной компании. Один из фигурантов задержан при попытке уехать за границу.
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