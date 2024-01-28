Казахские сейсмологи с 23 января зафиксировали более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимых
- Казахстан, происшествия
- 12:53, 28 января 2024
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CentralAsia (KZ) - Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК с 23 января зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимых, пишет МЧС.
Сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением.
Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим.
Казахстанский МЧС призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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