Казахские сейсмологи с 23 января зафиксировали более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимых

CentralAsia (KZ) - Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК с 23 января зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимых, пишет МЧС.

Сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением.

Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим.

Казахстанский МЧС призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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