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WP: Пентагон отменил военные учения с шестью странами Африки

CentralAsia (CA) -  Пентагон отказался от совместных учений с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана, пишет The Washington Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причину отмены учений не уточнили.

На 20 декабря 2023 года учения еще были в планах, сообщил источник газеты,

Пентагон представил Конгрессу документы о намерении провести учения в октябре. На эти цели, как пишет WP, планировалось потратить миллионы долларов. При этом, как отмечает газета, законодательство США запрещает предоставлять помощь в сфере безопасности странам, в которых свергнуто демократическое правительство или известны случаи нарушения прав человека.

Пресс-секретарь Пентагона Лиза Лоуренс заявила, что взаимодействие с «определенными партнерами» позволит им оставаться осведомленными «об этике, ценностях и озабоченностях США» и соблюдать стандарты прав человека.

Как пишет WP, отказ от учений может быть связан с критикой со стороны демократов. Так, конгрессмены Бен Кардин и Элизабет Уоррен на минувшей неделе требовали от главы Пентагона Ллойда Остина, чтобы в совместных учениях с США не участвовали те страны, в которых произошел военный переворот.

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