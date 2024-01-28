9 сотрудников БАПОР, возможно причастных к нападению ХАМАС на Израиль, уволены, - генсек ООН

- Азия и мир, политика
- 15:50, 28 января 2024
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|Предыстория: Ряд западных стран приостановили финансирование БАПОР после сообщений о возможной причастности его сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль
CentralAsia (CA) - Из 12 сотрудников Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), предположительно причастных к смертоносному нападению ХАМАС 7 октября в Израиле, девять были уволены, один убит, а личности двух других установлены. Уточняется, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Как цитирует его CNN, Организация Объединенных Наций принимает срочные меры после чрезвычайно серьезных обвинений в адрес нескольких сотрудников Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР).
Надзорный орган ООН уже начал расследование, и вскоре будет проведена независимая проверка.
«Любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе через уголовное преследование», - заявил генсек.
Однако он призвал страны продолжать финансовую помощь БАПОР, которое поддерживает 2 миллиона жителей Газы, которые зависят от «критической помощи» для «ежедневного выживания», предупредив, что нынешнее финансирование агентства «не позволит ему удовлетворить все требования по поддержке их в Февраль».
После обвинений в адрес БАПОР 9 стран приостановили финансирование главного агентства ООН в секторе Газа.
- Как ранее сообщалось, обвинения в адрес сотрудников БАПОР прозвучали со стороны Израиля. По словам представителей офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, установлено, что некоторые участники нападения получали зарплату в организации.