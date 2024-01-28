В Финляндии проходят президентские выборы

CentralAsia (CA) - В Финляндии проходят президентские выборы.

Голосование начинается в Финляндии в воскресенье утром, и граждане смогут отдать свои голоса за одного из 9 кандидатов, претендующих на пост 13-го президента скандинавской страны.

Предварительное голосование началось в начале этого месяца, и избирательная комиссия страны сообщает, что более 1,8 миллиона человек, или 44% имеющих право избирателей, сделали свой выбор перед основным голосованием в воскресенье.

Два ведущих претендента, Алекс Стабб от правой Национальной коалиционной партии и зеленый политик Пекка Хаависто, оба имеют богатый внешнеполитический опыт - важное качество для этой роли, которая носит в основном церемониальный характер, но сохраняет конституционное лидерство во внешней политике за пределами страны. ЕС; с этим должностным лицом также является главнокомандующим финской армии.

Недавние опросы показали, что Стубб и Хаависто находятся в пределах нескольких процентных пунктов друг от друга, всего в 0,6% - и поскольку ни один из кандидатов вряд ли наберет более 50% в первом туре, два лучших кандидата отправятся на голосование во втором туре. в феврале.

Два ведущих кандидата представляют левое и правое крыло финской политики, но крайне правый кандидат добился прогресса в недавних опросах.