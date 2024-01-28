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В Москве горит театр «Сатиры». Видео
В Москве горит театр «Сатиры»
В Москве горит театр «Сатиры»
// МЧС РФ

CentralAsia (CA) -  В Москве горит театр «Сатиры» на Триумфальной площади, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций России.

Огонь распространяется по деревянным конструкциям. На месте работают 76 огнеборцев и 21 единица техники.

Из театра эвакуировали 50 человек.

Кровля купола выполнена из деревянного обрешетника. Огонь уже распространился на 250 кв. м.

  • Московский академический театр сатиры — драматический театр в Москве. Расположен возле станции метро «Маяковская» на Триумфальной площади в Тверском районе Центрального административного округа.

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