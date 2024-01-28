В Москве горит театр «Сатиры». Видео

В Москве горит театр «Сатиры» // МЧС РФ

CentralAsia (CA) - В Москве горит театр «Сатиры» на Триумфальной площади, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций России.

Огонь распространяется по деревянным конструкциям. На месте работают 76 огнеборцев и 21 единица техники.

Из театра эвакуировали 50 человек.

Кровля купола выполнена из деревянного обрешетника. Огонь уже распространился на 250 кв. м.

Московский академический театр сатиры — драматический театр в Москве. Расположен возле станции метро «Маяковская» на Триумфальной площади в Тверском районе Центрального административного округа.