В Москве горит театр «Сатиры». Видео
- Азия и мир, происшествия
- 16:16, 28 января 2024
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В Москве горит театр «Сатиры»
CentralAsia (CA) - В Москве горит театр «Сатиры» на Триумфальной площади, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций России.
Огонь распространяется по деревянным конструкциям. На месте работают 76 огнеборцев и 21 единица техники.
Из театра эвакуировали 50 человек.
Кровля купола выполнена из деревянного обрешетника. Огонь уже распространился на 250 кв. м.
- Московский академический театр сатиры — драматический театр в Москве. Расположен возле станции метро «Маяковская» на Триумфальной площади в Тверском районе Центрального административного округа.
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