Reuters: Индия решила отказаться от российского оружия в пользу американского
- Азия и мир, политика
- 22:20, 28 января 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Индия планирует отказаться от российских боеприпасов в пользу американских, передает Reuters со ссылкой на источники.
Россия является крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, которые необходимы в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем.
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), за последние 20 лет Россия обеспечила 65% закупок на сумму более 60 миллиардов долларов. Объемы поставок снизились с началом спецоперации.
Согласно докладу института, крупнейшими в мире экспортерами оружия остаются США и Россия. С 2018 года разрыв между державами сильно вырос: показатели РФ снизились на 31%. Наряду с Индией больше всего вооружения закупают Катар и Украина.
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