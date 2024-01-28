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Reuters: Индия решила отказаться от российского оружия в пользу американского
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Индия планирует отказаться от российских боеприпасов в пользу американских, передает Reuters со ссылкой на источники.

Россия является крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, которые необходимы в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), за последние 20 лет Россия обеспечила 65% закупок на сумму более 60 миллиардов долларов. Объемы поставок снизились с началом спецоперации.

Согласно докладу института, крупнейшими в мире экспортерами оружия остаются США и Россия. С 2018 года разрыв между державами сильно вырос: показатели РФ снизились на 31%. Наряду с Индией больше всего вооружения закупают Катар и Украина.

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