В Стамбуле совершено вооруженное нападение на католическую церковь, погиб один человек. Власти подозревают граждан России и Таджикистана

CentralAsia (CA) - В Стамбуле 28 января двое неизвестных совершили вооруженное нападение на католическую церковь Святой Марии во время молитвы, сообщила глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

Как пишет HaberTurk, к церкви подошли два человека в лыжных масках и открыли огонь, а затем скрылись с места происшествия. Погиб гражданин Турции Турсен Джихан, сообщил глава МВД.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещённая террористическая организация «Исламское государство».

Турецкие правоохранительные органы задержали 47 человек по делу о нападении, сообщил Ерликая позднее. В самом нападении подозревают граждан России и Таджикистана.

«Хочу сообщить, что они иностранцы: один — гражданин Таджикистана, другой — россиянин. Предположительно, эти два иностранца — члены ИГ»,— сказал министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свои соболезнования по поводу произошедшего. Он заявил, что предпринимаются все необходимые шаги для скорейшей поимки виновных, сообщило агентство «Анадолу».

Церковь, в которой произошло убийство, была построена в XIX веке и расположена около рыбного рынка, неподалеку от Босфора, в европейской части Стамбула.