Число жертв взрыва грузовика с газом в Улан-Баторе увеличилось до четырех

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CentralAsia (MNG) - В отделе реанимации находятся еще пять человек

Один из пострадавших при взрыве грузовика с газом в Улан-Баторе умер в больнице, общее число жертв увеличилось до четырех. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в ожоговом центре районной больницы.

«Четвертой жертвой взрыва грузовика стал умерший в реанимации гражданин с ожогами от 80-90% тела. Его имя и возраст мы не имеем права разглашать. На сегодня в отделе реанимации продолжают находиться еще пять человек в тяжелом состоянии, двое из них в критическом», — сообщили в медицинском учреждении.

По его информации, сразу после взрыва и пожара в больницу доставили 14 человек с ожогами и травмами различной степени. Первичную помощь оказали четырем пострадавшим. В ожоговое отделение экстренно доставили 10 человек, 6 сразу перевели в реанимацию.

Правоохранительные органы Монголии обратились к гражданам с просьбой не распространять в социальных сетях информацию о том, что в результате взрыва погибли от 6 до 20-30 человек, на основании которой в мировых СМИ появились соответствующие публикации. «В соцсетях появляются сообщения, что число погибших скрывается. Невозможно скрыть численность пострадавших, не говоря уже о человеческих жертвах. За каждой стоит ее семья. Поэтому просим граждан быть ответственными и распространять информацию только из официальных источников», — обратилось к горожанам управление столичной полиции.

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