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Инфляция в Монголии останется на уровне 8,7% в 2024 году — Центробанк

CentralAsia (MNG) -  Инфляция в Монголии останется на уровне 8,7% в 2024 году и снизится до 7,7% в 2025 году. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Центрального банка Монголии.

«В этом году из-за роста внешних цен ожидается замедление темпов инфляции. В частности, ожидается снижение продовольственной инфляции из-за базового высокого роста в 2023 году. Ожидается, что непродовольственная инфляция увеличится из-за активности в негорнодобывающем секторе и расширения бюджетных расходов», — отмечается в официальном сообщении.

При этом Центробанк Монголии заявил, что продолжающееся увеличение государственных расходов, стимулирование импорта, увеличение доходов монгольских домохозяйств, усиление инфляционного давления, обусловленного спросом, и перебои с поставками мяса из-за ухудшения условий зимовки скота могут негативно повлиять на прогноз инфляции.

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