В Иордании из-за атаки беспилотника на американскую базу погибли трое военных, десятки ранены

CentralAsia (CA) - На севере Иордании у границы с Сирией погибли трое американских военных, десятки пострадали. Причиной стал удар беспилотника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американское командование.

«Три солдата армии США были убиты и по меньшей мере два десятка военнослужащих получили ранения в результате ночного нападения беспилотника на небольшой американский аванпост «Тауэр 22» в Иордании. Это первый случай, когда американские военнослужащие были убиты в результате вражеского огня на Ближнем Востоке с начала войны в Газе. Убийство трех американцев в Иордании недалеко от границы с Сирией является значительной эскалацией и без того опасной ситуации на Ближнем Востоке. Официальные лица заявили, что дрон был запущен поддерживаемыми Ираном боевиками и, судя по всему, прибыл из Сирии», - сказано в сообщении.

Президент США Джо Байден сказал, что удар нанесли вооруженные группировки, которых поддерживает Иран.

«Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группировки, которые действуют в Сирии и Ираке и опираются на Иран», — сказал президент США.

«Можете быть уверены в том, что мы привлечем к ответственности всех виновных в тот момент и тем способом, которые сочтем нужными», — добавил Байден.

Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Неназванные представители Пентагона сказали агентству Reuters, что некоторые раненые военнослужащие были эвакуированы с базы для дальнейшего лечения, а остальных проверяют на возможные мозговые травмы.

Позднее американские СМИ сообщили, что число пострадавших увеличилось до 34 человек.

Источники Reuters также подчеркнули, что беспилотник упал рано утром возле казармы, где жили военные, чем и объясняется большое число пострадавших.

Министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что удар беспилотника произошел не на территории страны, а на базе Эт-Танф.

Авиабаза «Tower 22» находится в Рукбане, засушливом и пустынном районе на северо-востоке Иордании, на самой границе с Сирией.

Площадь участка, занимаемого базой, составляет примерно 700 метров с востока на запад и 900 метров с севера на юг. На нем расположены более 70 зданий.

На базе нет взлетно-посадочной полосы, но на последних доступных «Би-би-си» изображениях с высоким разрешением видны места для как минимум девяти вертолетов, семь из которых были заняты с июня по октябрь 2023 года.

Как передает дипломатический корреспондент «Би-би-си» Пол Адамс, «Tower 22», находится прямо через границу от гораздо более крупной американской базы в Эт-Танфе, на юго-востоке Сирии.

В Иордании — стране, которая является тесным союзником США, — размещены несколько американских военных баз. По подсчетам, там находятся около 3 тыс. военнослужащих США.