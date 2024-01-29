В Монголии увеличили штрафы за нелегальную охоту на бурого медведя

CentralAsia (MNG) - В Монголии увеличили штрафы за нелегальную охоту на бурого медведя, относящегося к редким и исчезающим видам животных. Об этом в пятницу сообщила служба Экологической полиции страны.

«Эта мера является частью усилий Монголии по борьбе с браконьерством», — говорится в официальном сообщении.

Бурые медведи в среднем живут от 20 до 30 лет и обитают в лесах горных хребтов Хубсугула и Хэнтия, в степях биосферного заповедника Монгол-Дагур, в долинах рек Улз и Онон, а также в лесах монгольского Алтая, в тайге и горах Большого Хингана.

Согласно недавно внесенным изменениям в Закон о животных и Уголовный кодекс Монголии, за незаконный отстрел бурого медведя, занесенного в Красную книгу Монголии как редкое животное, предусматривается штраф от 12,4 млн до 27 млн тугриков /от 3,6 тыс. до 7,9 тыс. долларов США/ или лишение свободы на срок от 1 до 5 лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения