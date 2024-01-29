В 2023 году импорт легковых автомобилей Монголии увеличился на 17,5%

CentralAsia (MNG) - В 2023 году Монголия импортировала из-за рубежа 73,6 тыс. легковых автомобилей, что на 17,5 проц. больше по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Национальным статистическим комитетом страны.

«Данный рост обусловлен растущим спросом на легковые автомобили из Китая, Японии и Республики Корея из-за увеличения численности населения в Улан-Баторе», — отмечается в официальном сообщении.

Улан-Батор с 1,7-миллионным населением является политическим, экономическим, научным и образовательным центром Монголии. На его долю приходится около 65 проц. ВВП страны.

Как заявил мэр столицы Нямбаатар Хишгээ, на сегодняшний день в общей сложности 720 тыс. транспортных средств принимают участие в дорожном движении Улан-Батора. «Ожидается, что этот показатель может расти в среднем на 50 тыс. транспортных средств в год», — подчеркнул он.

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