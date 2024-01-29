Управляющий Банка Монголии принял участие в Азиатском финансовом форуме

CentralAsia (MNG) - 17-й Азиатский финансовый форум прошел 24-25 января 2024 года в Специальном административном районе Гонконг, в котором в качестве приглашенного докладчика принял участие управляющий Банка Монголии Лхагвасурэн Бядран.

Тематический форум «Многостороннее сотрудничество ради общего будущего» собрал 3000 делегатов из сферы финансов и бизнеса, чтобы принять участие в содержательных, перспективных беседах и найти способы сотрудничества для достижения успеха по наиболее актуальным вопросам современности.

В своем выступлении на пленарном заседании «Политический диалог – на пути к международному экономическому и финансовому сотрудничеству» президент ЦБ Монголии Лхагвасурэн подчеркнул условия и возможности, созданные в рамках законодательной базы для привлечения инвестиций в финансовый сектор, а также развития финансовых технологий и зеленого финансирования в Монголии.

На сессии обсуждались способы поддержания стабильности финансовой системы в условиях изменений в денежно-кредитной политике, колебаний цен на сырьевые товары и частых экстремальных погодных явлений. Среди приглашенных докладчиков на этой сессии были Буркхард Бальц, член правления Немецкого Бундесбанка; Лхагвасурэн Бядран, управляющий Центрального банка Монголии; Томас Хелблинг, заместитель директора Департамента Азии и Тихого океана Международного валютного фонда (МВФ); Ян Джонстон, исполнительный директор Управления финансовых услуг Дубая; и Скотт Моррис, вице-президент Азиатского банка развития. Они обменялись мнениями по таким вопросам, как реагирование на глобальные финансовые кризисы посредством многостороннего сотрудничества.

Управляющий Банка Монголии встретился с высокопоставленными чиновниками правительства Специального административного района Гонконг, Валютного управления Гонконга и представителями финансовой группы Mirae Asset, сообщил Банк Монголии.

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