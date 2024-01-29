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Разбившийся в Афганистане российский самолет не имел лицензии на авиаперевозки

CentralAsia (CA) -  Самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, принадлежал компании, у которой не было лицензии на авиаперевозки, сообщила следователь по особо важным делам Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ (СКР) Мария Трубникова «РИА Новости».

«Потерпевшее крушение воздушное судно на праве собственности принадлежало ООО «Атлетик-групп», учредителем и генеральным директором которого является бывшая супруга второго пилота Грачева, а также непосредственно самому Грачеву. Непосредственно эксплуатацией воздушного судна занимался сам Грачев. Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок, не получала»,— заявила Мария Трубникова.

Самолет Falcon 10 пропал с радаров вечером 20 января. Судно потерпело крушение в горах провинции Бадахшан Афганистана. Самолет перевозил тяжелобольную Анну Евсюкову и ее супруга Анатолия Евсюкова из Таиланда в Москву. Оба пассажира погибли. Находившиеся на борту врачи Игорь Сывороткин и Павел Попов, а также пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев выжили. 26 января они были доставлены в Москву. Причиной авиакатастрофы СКР рассматривает отказ обоих двигателей.

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