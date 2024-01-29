На горных дорогах Таджикистана за сутки сошли 16 лавин

CentralAsia (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана сообщает, что за минувшие сутки на горных участках Согдийской области и ряда районов республиканского подчинения сошло 16 снежных лавин.

Как сообщает ведомство, сходы зафиксированы на 63 км автотрассы Душанбе – Чанак.

«28 января в 23:00 с 57 до 63 км было зарегистрировано 15 сходов лавин, а 29 января в 06:50 здесь же, на 63 км произошел еще один сход лавины», - отмечается в сообщении.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия была привлечена специальная техника дорожной службы компании Innovative Road Solutions (IRS).

По информации, полученной от КЧС, в результате сходов лавин пострадавших нет.

В связи с высокой опасностью схода лавин и других стихийных явлений, движение по дороге Душанбе-Худжанд временно приостановлено с обеих сторон.

Но, как сообщает IRS, на данный момент дорога уже открыта и последствия стихии устранены.

КЧС призывает граждан воздержаться от поездок через уязвимые участки и опасные зоны, а также от различных активностей, таких как сбор дров, выпас скота, рыбалка и охота, во избежание чрезвычайных ситуаций.

Водителям рекомендуется тщательно планировать свои поездки, учитывать состояние дорог, обеспечивать транспортные средства необходимым оборудованием для движения в условиях снегопада и гололедицы, соблюдать правила дорожного движения, особенно на участках с повышенным риском лавин.

КЧС обращается к гражданам и гостям страны в случае чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по номеру: 112 или 93 880 28 19.

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