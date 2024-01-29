Экспортная продукция ООО «Монос Хунс» в Кыргызстан уже в пути

CentralAsia (MNG) - В прошлом году ООО «Монос Хунс» подписало соглашение с фармацевтической компанией «Лекар» Кыргызской Республики и начало сотрудничество.

В рамках соглашения о сотрудничестве ООО «Монос Хунс» официально будет реализовывать 20 видов продукции в более чем 100 аптеках сети «Лекар» в Кыргызстане. В январе 2024 года продукция была успешно экспортирована в страну.

В частности, в страну с этикетками на русском и кыргызском языках поставлялась такая продукция, как сок «Маамуу», растворимый чай «Эко», витамин «BerryVit», изюм и творожные гранулы производства ООО «Монос Хунс».

В рамках дальнейшего экспортного сотрудничества ООО «Монос Хунс» планирует провести работу по активизации маркетинга на рынке страны.

Что касается компании «Лекар» Кыргызстана, то она более 10 лет работает в сфере поставок продуктов питания и лекарств для укрепления красоты и здоровья и имеет более 130 филиалов в столице и регионах.

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