КНДР испытала крылатые ракеты при запуске с подводной лодки. Ким Чен Ын руководил пуском (фото)

Ким Чен Ын (справа)

CentralAsia (CA) - КНДР провела успешное испытание крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31», говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Они были запущены 28 января с подлодки.

Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Вместе с секретарями Центрального комитета партии и главнокомандующим ВМФ Северной Кореи.

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Ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд над Японским морем и «точно поразили цель на острове», говорится в сообщении. Отмечается, что пуск не оказал влияния на безопасность других стран и прошел «независимо от ситуации в регионе».

Ким Чен Ын выразил «большое удовлетворение результатом». По его мнению, ядерное вооружение северокорейской армии является «актуальной задачей и стержневым требованием строительства ядерных стратегических вооруженных сил государства». Лидер КНДР обсудил с военными строительство атомной подлодки и других новейших кораблей.

Южнокорейские военные сообщали о пуске КНДР крылатых ракет с восточного побережья накануне, 28 января. Отмечалось, что Сеул координирует свои шаги с Вашингтоном, чтобы отслеживать «дополнительные признаки провокаций Северной Кореи».