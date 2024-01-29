Путин прокомментировал крушение российского самолета Ил-76 с 65 украинскими военнопленными

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прокомментировал крушение российского самолета Ил-76 в Белгородской области. По его словам, самолет был поражен украинскими военными с помощью системы ПВО иностранного производства — американской или европейской.

«Это не могло быть ни при каких обстоятельствах «дружественным огнем», как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен ракетами ПВО, не армейскими средствами. Это видно по элементам поражения. Наши ПВО по своему самолету по определению наносить удары не могут. Там стоят системы свой-чужой и сколько бы оператор на кнопку ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы. Техника. Да и средства поражения, изъятые на месте, говорят о том, что это ракета ПВО», — сказал Путин на встрече со студентами — участниками военных действий.

Видео со встречи опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

«Скорее всего, это американские системы Patriot или европейские, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ дан», — добавил президент РФ.

По его словам, Главное управление разведки Минобороны Украины знало, что российская сторона перевозит пленных военных.

«Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но это они сделали. <…> Но мы сожалеем только о наших летчиках, я приношу искренние соболезнования членам их семей», — сказал Путин.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново в Белгородской области РФ 24 января. Минобороны России заявило, что на борту самолета были 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена, и назвало крушение терактом, обвинив в нем Украину. На борту были также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Планы обмена военнопленными между Россией и Украиной подтвердили в украинской военной разведке. При этом в ГУР заявили, что украинская сторона «не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода и не может достоверно сказать, кто находился на борту. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев будет требовать международного расследования. Украина также завела уголовное дело — по ст. 438 о «нарушении законов и обычаев войны».