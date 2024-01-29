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В Казахстане ожидаются осадки, усиление ветра и гололёд

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане под влиянием Северо-западного циклона 30 января – 1 февраля ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, ожидаются осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде мокрого снега и дождя, а также усиление ветра с метелью, в горных районах юга пройдут сильные осадки (дождь, снег), ожидается гололед и туман.

Значительных изменений в температурном фоне синоптики не прогнозируют.

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