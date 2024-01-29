Иран отрицает причастность к атаке БПЛА на базу США в Иордании

CentralAsia (CA) - Постоянное представительство Ирана при ООН распространило заявление, в котором подчеркивается, что Тегеран непричастен к атаке на базу США в Иордании, сообщило иранское информагентство ИРНА.

«Представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций в воскресенье вечером заявил агентству ИРНА, что Иран не имеет никакого отношения к нападению на американскую базу», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что заявление было сделано в связи с тем, что «некоторые критики администрации президента США и ястребиные республиканцы пытались связать нападение на базу с Ираном».

Атака произошла вчера, 28 января. Центральное командование Вооруженных сил США заявляло, что беспилотник ударил по военной базе на северо-востоке Иордании. В правительстве Иордании заявили, что атаке подверглась база США на границе со стороны Сирии. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. Президент США Джо Байден заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку и пообещал ответить.