Осадки в Узбекистане продлятся до середины недели

CentralAsia (UZ) - В понедельник территория Узбекистана находится под влиянием влажной и относительно холодной воздушной массы, сообщил Узгидромет. По стране пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, в предгорных и горных районах возможны сильные осадки. Местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25−28 м/с. Дневная температура воздуха понизится и не превысит +2…+7 градусов Цельсия, по северу — −3…−5.

Во вторник по большей части территории Узбекистана вероятность и интенсивность осадков уменьшится. В большинстве областей местами возможны небольшие осадки в виде снега, по восточным районам (Ташкентская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области) преимущественно в виде дождя.

Усиление ветра до 15−20 м/с ожидается лишь на юге страны. Температура воздуха ночью будет в пределах 0…+5 градусов, днём — +2…+7, по северу ночью — −8…−13 градусов, днём — 0…-5.

В среду и четверг по большей части территории страны установится погода без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины возможны слабые осадки (дождь, снег). Температура воздуха будет в пределах ночью 0…-5 градусов, днём — 0…+5, по северу ночью −10…−15 градусов, днём −3…+2.

В пятницу будет наблюдаться малооблачная погода с температурой воздуха ночью 0…+5 градусов, днём — +2…+7, по северу ночью — −8…−13 градусов, днём — 0…-5.

В течение всей рабочей недели по Узбекистану будет наблюдаться туман.

С 29 по 31 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей объявлена лавинная опасность.

В понедельник временами пройдёт дождь. Ветер западный 5−10 м/с. Дневная температура воздуха будет в пределах +5…+ градусов.

Во вторник и среду возможны небольшие осадки (дождь, с переходом в снег). Ночью и утром возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 5−10 м/с. Ночная температура воздуха 30 января будет в пределах +1…+3 градуса, дневная — +4…+6, 31 января ночью — 0…-2 градуса, днём — +3…+5.

1 февраля ожидается преобладание погоды без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах −1…−3 градуса, днём — +3…+5.