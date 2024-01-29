Зеленский назвал численность украинской армии

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CentralAsia (CA) - Численность украинской армии составляет 880 тысяч человек. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу», - сказал Зеленский.

По его словам, пока неизвестно, сколько точно украинцев покинули страну после начала российских военных действий в Украине. Однако, по мнению Зеленского, это примерно 6,5-7,5 миллиона человек.

В декабре 2023 года Зеленский рассказал, что в сухопутных войсках ВСУ служат 600 тыс. человек.