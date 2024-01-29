ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ

CentralAsia (CA) - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на президентских выборах РФ, которые пройдут 15-17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, сообщает «КоммерсантЪ».

Удостоверение о регистрации кандидата глава ЦИКа Элла Памфилова вручила сопредседателю избирательного штаба Владимира Путина Владимиру Машкову. Машков пообещал передать его Путину «в самое ближайшее время».

Доверенными лицами Путина стали актер Сергей Безруков, джазмен Игорь Бутман, певец Shaman (Ярослав Дронов), режиссер Никита Михалков, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие, всего 346 человек.

Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах президента России. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.

16 декабря 2023 года инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на выборах президента. 22 января из избирательного штаба Путина в Центризбирком направили подписи, собранные в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. Как сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тыс. подписей.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.