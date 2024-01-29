На Солнце произошла вспышка

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CentralAsia (CA) - На Солнце произошла вспышка, сообщила Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«28 января в 7:38 мск в группе пятен 3559 (N28W86) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 61 минута», — говорится в сообщении.

Мощная вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи.

Специалисты ИПГ отмечают вторжение после вспышки в околоземное космическое пространство потоков протонов, что может привести к магнитной буре.

В настоящее время влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, на самом низком уровне R1 (слабое) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначает класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.