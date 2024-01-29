Японский лунный зонд SLIM заработал

CentralAsia (CA) - Японское космическое агентство JAXA объявило, что ее лунный зонд SLIM, не вполне удачно севший на Луну 19 января, снова заработал.

«Прошлым вечером связь с модулем SLIM была успешно восстановлена, и работа возобновилась!» — гласит запись в аккаунте JAXA в сети X, сделанная в понедельник около половины десятого утра по токийскому времени.

Японское космическое агентство сообщает, что, сумев включить SLIM, его специалисты тут же начали изучать лунную поверхность при помощи камеры-спектроскопа.

Подробности лунной миссии: японский модуль SLIM уткнулся носом в грунт

«Лунный снайпер» попал на спутник Земли. Япония почти успешно посадила на Луне свой аппарат.

JAXA приложило к записи в Х фотографию лунного камня рядом со SLIM.

Зонд SLIM прилунился 19 января. При посадке он уткнулся носом в грунт, в результате чего его солнечные батареи оказались развернуты в сторону от солнца. Через три часа работы, когда у зонда осталось всего 12% заряда, специалисты отключили его, чтобы иметь возможность включить обратно, когда солнечные лучи упадут на панели.

Япония стала всего пятой страной после США, СССР, Китая и Индии, сумевшей мягко посадить аппарат на поверхность Луны.

Мягкая посадка на поверхность Луны — одна из сложнейших задач в рамках космических исследований.

Лишь половина из всех предпринятых на протяжении долгого времени попыток стала успешной.

При этом SLIM прилунился с рекордной точностью — всего 55 метров от заданной точки, тогда как у других стран размеры расчетных районов посадки часто измерялись в километрах.

Японские ученые предположили, что SLIM перевернулся при посадке, сразу после прилунения и получения сигналов о неполадках. Через несколько дней они опубликовали подтверждение: снимок модуля, отклонившегося на склоне на 90 градусов от вертикального положения.

Изображение было получено благодаря небольшому роботу Sora-Q размером с бейсбольный мяч, который согласно программе миссии был выброшен из модуля за несколько мгновений до его прилунения.