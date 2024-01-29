Армения предложила Азербайджану заключить пакт о ненападении

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении, сообщает «Арменпресс».

«Мы предложили Азербайджану также осуществить демилитаризацию границы, также механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписание пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось. Республика Армения привержена повестке мира и не отступит от этой повестки»,— сказал Пашинян на заседании по случаю Дня армии Армении.

Премьер ответил на «агрессивные заявления», в том числе со стороны Азербайджана, связанные с реформированием армии Армении. По мнению Пашиняна, создание сильной и боеспособной армии — это суверенное право каждой страны. Он отметил, что «если кто-то ставит под сомнение это наше право, то ставит под сомнение наше право на существование». Пашинян обратил внимание, что Ереван не имеет претензий ни на какую территорию, «кроме своей суверенной».

Армения предложила Азербайджану несколько механизмов гарантий безопасности. Среди них — зеркальный отвод войск от административной границы Армянской ССР и Азербайджанской ССР.