В Казахстане 23-29 января зарегистрировали более 2,4 тыс. афтершоков

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В период с 23 января по 29 января по Казахстану было зарегистрировано более 2405 слабых афтершоков, только 12 из них имели ощутимость в Алматы в 2 балла. Об этом сообщает Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.

«Афтершоковые проявления данного очага продолжаются по сей день, это тоже закономерное явление. Сколько именно по времени будет происходить этот процесс - сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов: и от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры, тектонических особенностей и других параметров. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим», - говорится в сообщении.

Ночью 23 января на кыргызско-китайской границе произошло несколько землетрясений. Согласно информации на сайте Китайского сейсмологического центра (CENC), самое сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 2:09 по местному времени в уезде Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным центра, в регионе было зафиксировано несколько десятков афтершоков магнитудой от 3 до 5,3 балла.

Толчки ощущали жители нескольких городов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

В Алматы толчки достигали пяти баллов, пострадали 67 человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения