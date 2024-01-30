Автоматизированные контейнерные терминалы позволят увеличить экспорт угля Монголии

CentralAsia (MNG) - Постановлением правительства Монголии №349 в приграничном порту Гашуунсухайт аймака Өмнөговь построен автоматизированный контейнерный терминал мощностью по экспорту 10 млн тонн угля в год, инвестиции составили 92 млн долларов США.

В строительстве терминала, введенного в эксплуатацию в ноябре 2023 года, приняли участие более 160 монгольских предприятий и 1200 инженеров и техников из инженерно-строительных подразделений Вооруженных сил Монголии, а также 360 единиц техники. Это стало важной вехой в развитии мультимодальных перевозок в Монголии, подняв трансграничные перевозки на новый уровень.

Кроме того, на пограничном пункте Шивээхурэн введен в эксплуатацию автоматизированный контейнерный терминал. Автоматизированный контейнерный терминал построил ООО «Шивээхурэн Терминал», объединяющее восемь предприятий, занимающихся добычей угля на месторождении Нарийнсухайт. По завершении плановых работ пропускная способность пункта пропуска «Шивээхурэн» увеличится в четыре раза, что позволит ежегодно экспортировать 40 миллионов тонн угля.

«Политика нового возрождения» правительства Монголии отразила строительство новой железнодорожной сети в направлении Арцсуурь—Нариинсухайт—Шивээхурэн, а также строительство грузового терминала для увеличения пропускной способности контрольно-пропускного пункта Шивээхурэн.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения