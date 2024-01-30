С начала 2024 года Монголию посетили более 34 тыс. иностранных туристов

CentralAsia (MNG) - С начала 2024 года Монголию посетили более 34 тыс. иностранных туристов, что является хорошим показателем для зимнего периода. Об этом в понедельник заявил министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий.

«Чтобы содействовать развитию зимнего туризма в стране, мы планируем провести 26 международных и национальных мероприятий, направленных на привлечение иностранных туристов в Монголию, до конца апреля этого года», — рассказал он.

29 ноября 2023 года правительство Монголии утвердило план мероприятий по развитию зимнего туризма.

Как сообщил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, в 2023 году страна приняла в общей сложности 650 тыс. туристов из зарубежных стран. «Благодаря привлечению иностранных туристов доходы от туризма Монголии достигли 1,2 млрд долларов США», — отметил он.

В настоящее время монгольская экономика в основном зависит от ориентированного на экспорт горнодобывающего сектора. Развитие туристической сферы рассматривается как наиболее доступное решение для диверсификации экономики. В связи с этим 2023, 2024 и 2025 годы объявлены «Годами посещения Монголии».

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