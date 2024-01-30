Монголия и Беларусь рассматривают возможность проведения форума молодых ученых в этом году

CentralAsia (MNG) - Беларусь и Монголия рассматривают возможность проведения форума молодых ученых в этом году. Речь об этом шла во время встречи председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Гусакова с делегацией научных кругов Монголии во главе с заместителем министра образования и науки Ганбаяром Ганболдом, сообщили BelTA в пресс-службе НАН.

В рамках переговоров стороны обсудили текущее научно-техническое сотрудничество между Монголией и Беларусью и отметили значительный потенциал для укрепления белорусско-монгольского взаимодействия в области науки и образования.

По итогам переговоров достигнута договоренность о подписании обновленного соглашения с Академией наук Монголии с дополнением его дорожной картой сотрудничества на 2024-2025 годы, а также о проработке вопроса подписания соглашения о сотрудничестве между НАН Беларуси и Министерством образования и науки Монголии. Также стороны рассмотрят возможность организации форума молодых ученых в первой половине 2024 года и проработают вопрос обучения монгольских специалистов в магистратуре, аспирантуре и докторантуре ГУО «Университет НАН Беларуси».

По окончании встречи Ганбаяр Ганболд поблагодарил белорусскую сторону за продуктивные переговоры и посещение постоянно действующей выставки разработок НАН Беларуси, по итогам осмотра которой делегация увидела, насколько тесно вовлечены организации НАН Беларуси в работу реального сектора экономики страны.

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