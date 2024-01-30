81-летний монгол завоевал серебряную медаль на III Всемирных зимних играх

CentralAsia (MNG) - На III Всемирных зимних играх мастеров монгольские спортсмены завоевали 15 медалей. Соревнования прошли с 15 по 21 января в Ломбардии, Италия.

На этот раз сборная Монголии приняла участие в составе 22 спортсменов под руководством мастера спорта международного класса Ц.Оюунцэцэг.

Мастер спорта международного класса, 81-летний Б.Жалбаа завоевал серебряную медаль в конькобежном спорте на дистанциях 500 и 1000 метров и бронзовую медаль на дистанциях 1500 и 3000 метров. В дисциплине по шорт-треку 38-летний А.Энхбат занял 5-е место на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров.

Команды «Номадс» и «Норманут» приняли участие в хоккейном турнире в возрастной категории до 50 лет, а лучшими спортсменами были названы защитник команды «Нормаунт» Т.Пурэвсурэн и нападающий команды «Номадс» С.Эрдэнэбат.

Монгольские спортсмены участвовали во Всемирных зимних играх мастеров в 2015 году и завоевали 9 медалей, а в 2019 году – 11 медалей. Об этом сообщает МОНЦАМЭ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения