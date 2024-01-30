В Улан-Баторе состоялся инвестиционный форум частного сектора

CentralAsia (MNG) - Министерство экономики и развития и Азиатский банк развития совместно организовали сегодня в отеле «Шангри-Ла» Инвестиционный форум частного сектора.

Экономика Монголии по итогам 2023 года выросла на 6,8 процента, что является значительно высоким показателем для региона. Большое влияние на экономический рост оказал горнодобывающий сектор и сфера услуг, а сельскохозяйственный сектор сократился на 9 процентов, подчеркнул министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд в своей вступительной речи на Инвестиционном форуме частного сектора.

По словам министра, правительство будет уделять внимание равномерному росту всех отраслей, сохраняя устойчивый экономический рост в среднем на уровне 6 процентов. Постоянный экономический рост создает базовые условия для стабильных доходов граждан и оказывает важное влияние на экономическую безопасность, отметил г-н Хурэлбаатар.

Прямые иностранные инвестиции в Монголию составили 2,5 миллиарда долларов США в 2022 году, и страна намерена увеличить их до 4 миллиардов долларов США в 2024 году.

«Частный сектор, на долю которого приходится 79 процентов ВВП, нуждается в инвестициях. АБР вносит большой вклад в инвестиции в частный сектор. Правительство неоднократно просило АБР и Всемирный банк предоставить прямые инвестиции в частный сектор. Следовательно, АБР инвестировал напрямую более чем в 10 предприятий», — сказал министр экономики и развития.

Группа должностных лиц АБР, ответственных за банки, финансы, кредит и инвестиции, приехала на Форум из штаб-квартиры АБР в Маниле, Филиппины, чтобы представить частному сектору приоритетные области, критерии, основные условия и процессы подачи заявок на инвестиции АБР.

Генеральный директор Департамента операций АБР в частном секторе Сюзанна Габури отметила, что финансирование АБР Монголии в 2024 году будет самым высоким за всю историю, поскольку Банк будет предоставлять финансирование в различных секторах, включая банковское дело, финансирование, сельское хозяйство, здравоохранение, возобновляемые источники энергии, горнодобывающую промышленность и логистику. Она также подчеркнула намерение АБР работать над улучшением нормативно-правовой базы для инвестиций частного сектора в Монголии.

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