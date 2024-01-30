Обсуждены условия облегчения поездки граждан Монголии в Республику Корея

CentralAsia (MNG) - В ходе официального визита премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Республику Корея в прошлом году премьер-министр обсудил с корейской стороной вопрос облегчения условий для граждан Монголии для поездки в Республику Корея.
Правительство Монголии утвердило Постановление №166 «О мерах по облегчению условий поездки граждан Монголии в Республику Корея». Премьер-министр проводит регулярные встречи с соответствующими министерствами и организациями Республики Корея для рассмотрения заявлений на получение виз и облегчения условий поездок. В результате корейская сторона начала предоставлять определенные послабления в условиях оформления нашими гражданами южнокорейских виз.
В контексте этой продолжающейся работы Ууганбаяр Нэргуй, генеральный директор Монгольского иммиграционного агентства, и Болд Бат-Очир, директор Департамента консульских дел Министерства иностранных дел, провели официальную встречу с Джэ-Ю Ли, комиссаром Иммиграционной службы Кореи, в Сеуле, 19 января 2024 г. Об этом сообщает VIP76.
Они представили конкретные предложения по упрощению процедур и обменялись мнениями по заявлениям на получение визы и условиям поездок для граждан Монголии. Например, обсудили реакцию посольства на визовые запросы граждан, отвечающих требованиям для получения многократных виз в течение 7-14 дней, уделив внимание вопросу возвращения граждан Монголии с действующими визами с границы Республики Корея, а также существенно сокращение количества монгольских граждан, вернувшихся с границы. Кроме того, они рассмотрели вопрос репатриации монгольских граждан, незаконно проживающих в Республике Корея, в рамках кампании по амнистии. Это включало повторное оформление виз для граждан, добровольно покинувших страну в рамках кампании, с гарантией того, что они смогут путешествовать легально.
Комиссар Иммиграционной службы Кореи Чжэ Ю Ли положительно воспринял вышеизложенные предложения монгольской стороны и заявил, что примет конкретные и практические меры для решения вопроса многократных виз в короткий период времени, обратив внимание на этот вопрос. возвращения граждан Монголии с действующими визами с границы. Также было решено принять и реализовать совместные меры по обучению монгольских граждан, приезжающих в Республику Корея, чтобы на регулярной основе предоставлять им необходимые консультации и информацию, гарантируя, что они не нарушают соответствующие законы и правила страны.
Также было решено принять и реализовать современные меры по обучению монгольских граждан, приезжающих в Республику Корея, чтобы на регулярной основе предоставлять им консультации и информацию, гарантируя, что они не нарушают соответствующие законы и правила.
Более того, более 30 процентов из 54 000 монгольских граждан в Республике Корея живут нелегально, что существенно влияет на решение облегчить условия поездок наших граждан. Таким образом, обе стороны совместно организовали работу по пропаганде негативных последствий незаконного проживания в Республике Корея. В 2023 году нелегально проживало более 20 000 граждан Монголии, но по состоянию на январь 2024 года это число сократилось до более 18 000. Этот результат демонстрирует успешное сотрудничество обеих сторон.