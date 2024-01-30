Протестующие фермеры блокировали тракторами столицу Франции. Фото

CentralAsia (CA) - Французские фермеры заблокировали дороги в Париже и в других городах тракторами в знак протеста против падения доходов из-за инфляции, увеличения импорта сельхозпродукции и планов ЕС, которые, в частности, предполагают сокращение выбросов и использования удобрений, сообщает «Би-би-си».

Многие фермеры считают «Зеленый курс» ЕС невыполнимым и дорогостоящим.

Организаторы акции назвали ее «осадой Парижа» – в акции принимают участие около 1,5 тысяч человек и не менее 800 тракторов, которые блокируют основные автомагистрали, ведущие в том числе в Лилль и Страсбург.

Въезд в Париж сейчас затруднен. Порядок обеспечивают около 15 тысяч полицейских, сообщает МИД Франции.

⇳

Протесты фермеров во Франции продолжаются с 23 января. Фермеров не устраивают суммы финансовых сборов, строгие правила по защите окружающей среды и низкие цены на их продукцию. Протестующие сваливали отходы сельскохозяйственной деятельности перед правительственными зданиями и перекрывают автомагистрали по всей стране.