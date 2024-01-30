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Автомобили должны стать роскошью, - Мирзиёев о пробках в Ташкенте
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании поднял вопрос с пробками в Ташкенте, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

По его словам, дорожное движение в Ташкенте становится большой проблемой. На некоторых улицах в будние дни средний трафик составляет 7−9 баллов, иногда доходит до 10 баллов, а на ряде улиц наблюдается двойная нагрузка. В результате в час пик дорога до места назначения занимает в два раза больше времени, отметил он.

Мирзиёев поручил вице-премьеру Ачилбаю Раматову, Министерству транспорта и хокимияту Ташкента использовать системный подход и подготовить предложения по проблеме пробок, а затем представить их ему.

«Все руководители, отвечающие за градостроительство и дорожное движение, должны сделать своим главным принципом девиз «Город для пешеходов». При этом общественный транспорт должен иметь всесторонний приоритет, а автомобили должны стать роскошью», — сказал президент.

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