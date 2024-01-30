Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об отставке

Ираклий Гарибашвили

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост.

«Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра. Мы приняли это решение вместе с нашей командой. Я горжусь успехами, достигнутыми вместе с командой. Одной из самых важных составляющих нашей политической команды является внутренняя демократия, основанная на принципе ротации, поэтому и другим необходимо дать возможность проявить себя»,— рассказал Гарибашвили в ходе своего специального брифинга.

Он подчеркнул, что надеется, что новый премьер-министр сможет сформировать эффективную управленческую команду.

«Не скрою от вас, что в политсовете партии «Грузинская мечта» обсуждалась возможность, чтобы я оставался на посту до лета, до начала избирательной кампании по выборам в парламент страны, но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал новое правительство. Желаю успехов новому премьер-министру»,— сообщил Гарибашвили.

По информации изданий Ambebe и «Имеди», в ближайшее время должность премьер-министра может занять нынешний председатель «Грузинской мечты», руководитель большинства в парламенте Грузии Ираклий Кобахидзе. Кадровые перестановки могут быть связаны с намеченными на октябрь 2024 года выборами в грузинский парламент.

Ираклий Гарибашвили возглавлял грузинское правительство с 22 февраля 2021 года. До этого он уже занимал пост премьер-министра Грузии в 2013–2015 годах, тогда он одновременно также был председателем «Грузинской мечты». В 2019–2021 годах Гарибашвили работал на посту министра обороны Грузии.