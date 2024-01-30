Король Карл III и принцесса Уэльская Кейт выписаны из больницы

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CentralAsia (CA) - Король Карл III покинул лондонскую больницу после прохождения процедуры по поводу увеличенной простаты, сообщает «Би-би-си».

После процедуры Карл провел в частной клинике London Clinic три ночи и в понедельник днем покинул ее в сопровождении супруги, королевы Камиллы.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что король перенесет свои публичные выступления, «чтобы дать себе время на восстановление».

Из этой же клиники несколькими часами ранее была выписана принцесса Уэльская Кейт — две недели назад она перенесла плановую операцию на брюшной полости.

Как сообщил Кенсингтонский дворец, Кейт отправилась в Виндзор.

В окружении принцессы не приводят подробностей по поводу операции, говорится лишь, что Кейт стабильно идет на поправку.

Операция, как предполагается, не была связана с раковым заболеванием и была плановой, а не экстренной. Принцесса, как ожидается, будет восстанавливаться дома еще пару месяцев и вернется к своим обязанностям только после Пасхи.