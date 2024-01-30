Король Карл III и принцесса Уэльская Кейт выписаны из больницы

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- 11:37, 30 января 2024
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|Предыстория: Букингемский дворец сообщил о госпитализации короля Великобритании Карла III и операции принцессы Уэльской Кэтрин
CentralAsia (CA) - Король Карл III покинул лондонскую больницу после прохождения процедуры по поводу увеличенной простаты, сообщает «Би-би-си».
После процедуры Карл провел в частной клинике London Clinic три ночи и в понедельник днем покинул ее в сопровождении супруги, королевы Камиллы.
В заявлении Букингемского дворца говорится, что король перенесет свои публичные выступления, «чтобы дать себе время на восстановление».
Из этой же клиники несколькими часами ранее была выписана принцесса Уэльская Кейт — две недели назад она перенесла плановую операцию на брюшной полости.
Как сообщил Кенсингтонский дворец, Кейт отправилась в Виндзор.
В окружении принцессы не приводят подробностей по поводу операции, говорится лишь, что Кейт стабильно идет на поправку.
Операция, как предполагается, не была связана с раковым заболеванием и была плановой, а не экстренной. Принцесса, как ожидается, будет восстанавливаться дома еще пару месяцев и вернется к своим обязанностям только после Пасхи.