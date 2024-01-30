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КНДР запустила крылатые ракеты в третий раз за неделю

CentralAsia (CA) -  Северная Корея вновь выпустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Это третье испытание ракет КНДР за неделю.

По данным южнокорейских военных, ракеты были выпущены примерно в 7:00 по местному времени с западного побережья Корейского полуострова. Сколько ракет было выпущено, не уточняется.

28 января с подлодки были запущены крылатые ракеты КНДР «Пульхвасаль-3-31», которые пролетели 7421 сек. и 7445 сек. над Японским морем и «точно поразили цель на острове», утверждали северокорейские власти. Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. В тот же день сообщалось о запуске нескольких ракет с восточного побережья Северной Кореи.

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