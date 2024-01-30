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В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Рахматулла Нуримбетов встретился с послом Кыргызстана Мусой Джаманбаевым, сообщает МИД РУз.

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-кыргызских отношений, наполнения их практическим содержанием.

Подчеркнута важность продолжения тесных контактов и обменов между правительствами, ведомствами, регионами и деловыми кругами двух стран, а также осуществления всесторонней подготовки к предстоящим мероприятиям в двустороннем и многостороннем форматах.

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