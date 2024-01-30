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Осадки в Таджикистане продлятся до 4 февраля, - Гидрометцентр
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CentralAsia (TJ) -  По прогнозам синоптиков, в Таджикистане неустойчивая погода продлится до 4 февраля. Как сообщает Гидрометцентр страны, в большинстве районов страны ожидаются осадки в виде дождя и снега.

«С 30 января по 4 февраля в республике сохранится неустойчивая погода, в большинстве районах пройдут осадки (дождь, снег). 30 января и ночью 31 января местами осадки сильные», - говорится в сообщении ведомства.

Синоптики также предупреждают, что в связи с понижением температуры воздуха с 31 января по 2 февраля на горных магистралях ожидаются гололёдные явления.

«В связи с выпадением осадков на реках Яхсу, Кызылсу (южная) и на реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта, ожидается повышение уровня воды. А в горных районах республиканского подчинения, Согдийской области и на западе ГБАО возможен сход снежных лавин», - сообщает Гидрометцентр.

В свою очередь, Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана информирует граждан о возможных проблемах, связанных с погодой.

Могут возникнуть проблемы на дорогах, в населенных пунктах и сельском хозяйстве. КЧС призывает население соблюдать меры безопасности.

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