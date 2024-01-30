Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 10 годам из-за разглашения гостайны

Имран Хан

CentralAsia (CA) - Бывшего премьера Пакистана и основателя партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана приговорили к 10 годам тюрьмы по делу о разглашении государственной тайны. Приговор вынесли за восемь дней до парламентских выборов, сообщает Dawn.

Дело о разглашении гостайны касается секретной телеграммы. В ней сказано, что власти США хотели, чтобы правительство Пакистана сместило Имрана Хана с поста премьера, и пообещали установить со страной более теплые отношения. По версии следствия, Имран Хан и его помощники раскрыли содержание сообщения неуполномоченным лицам и исказили его суть для достижения личной выгоды.

Суд Пакистана также приговорил к 10 годам лишения свободы экс-главу МИД страны и вице-председателя партии «Техрик-и-Инсаф» Махмуда Куреши. Следствие считает, что он причастен к разглашению государственной тайны.

Это второй приговор экс-премьеру Пакистана. 5 августа 2023 года Имрана Хана признали виновным в коррупции и приговорили к трем годам лишения свободы. На фоне суда над политиком в стране проходили масштабные протестные акции. В конце того же месяца суд постановил выпустить Имрана Хана под залог.

8 февраля в Пакистане пройдут парламентские выборы, в которых участвуют в том числе кандидаты от партии «Техрик-и-Инсаф». После протестов 2023 года сторонникам Имрана Хана стали ограничивать доступ к участию в политике, отмечает Dawn.

Имран Хан занимал должность премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год.