Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане вырастут в этом году в среднем на 20-30%

CentralAsia (KZ) - В этом году в Казахстане продолжится рост тарифов на все виды коммунальных услуг, чтобы обновлять инфраструктуру. По словам министра национальной экономики, в среднем рост составит 20-30%, сообщает «Власть.kz».

«Корректировка тарифов ожидается в каждом году, потому что тарифная программа рассчитана на семь лет. Если бы нам нужно было срочно обновить все в течение одного-двух лет, тогда рост тарифов был бы существенный в несколько раз. Здесь это делается постепенно, для того чтобы население и бизнес привыкали, чтобы это соответствовало инфляции и вообще, чтобы элементарно успеть все работы», - пояснил Куантыров.

По его словам, рост тарифов по отдельным субъектам ЖКХ будет 10-15%, а в целом – на 20-30%

«Это на все виды услуг, потому что изношенность инфраструктуры по всем видам комуслуг есть. То есть на трубы, на сети, водопроводы, канализацию. Сильно изношена канализация особенно, а счета там маленькие. В среднем на двухкомнатную квартиру счет на канализацию 200 тенге. Там нужно повышать, там не сильно ощутится», - сказал Куантыров.

По его словам, еще 40 тыс. семей в этом году будет выплачена компенсация за рост тарифов. При этом он напомнил, что если раньше компенсация давалась за превышение тарифов более чем на 20% от дохода семей, то сейчас этот порог снижен до 10%.

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