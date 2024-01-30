В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась более чем на 4%

CentralAsia (CA) - В России за неделю с 22 по 28 января заболеваемость COVID-19 уменьшилась к предыдущей неделе на 4,1%, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. За неделю умерли 111 заразившихся.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 22 субъектах РФ, в том числе в семи регионах более чем в среднем по стране», - заявили в штабе.

В период с 15 по 21 января заболеваемость снижалась на 6,9%, был зарегистрирован 141 умерший.

За неделю с 22 по 28 января количество госпитализаций составило 2 924 человека, на 10% ниже, чем неделей ранее. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 регионах, в том числе в 12 регионах рост превышал средний по России.

В Москве с 22 по 28 января выявили 6 505 заразившихся коронавирусом, сообщает сайт «Объясняем.РФ» в разделе «Стопкоронавирус». За неделю в городе в больницы попали 585 человек с коронавирусной инфекцией, умерли 18 заболевших.

Неделей ранее, с 15 по 21 января, в Москве было выявлено 5 066 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших увеличилось на 1 439 человек, или на 28,4%.