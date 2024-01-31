Сериал Netflix заплатил монгольскому певцу $3000. ВИДЕО

Magnolian (настоящее имя — Баясгалан Дөлгөөн) — монгольский музыкант, певец

CentralAsia (MNG) - Песня «The Bride & The Bachelor» певца Magnolian была использована в пятом эпизоде ​​второго сезона сериала Netflix «Outer Banks». В этой части было спето всего 30 секунд песни, а сериал заплатил певцу 3000 долларов США.

Magnolian (настоящее имя — Баясгалан Дөлгөөн) — монгольский музыкант, певец и автор песен на монгольском и английском языках. Крунер, выступающий в жанре инди-фолк.

Согласно данным стримингового сервиса Spotify, Magnolian — второй по популярности монгольский исполнитель после группы The Hu.

Outer Banks (Внешние отмели) — американский приключенческий детективный телесериал для подростковой аудитории, созданный братьями Джошем и Джонасом Пейт и Шеннон Берк. Премьера первого сезона, включающего в себя 10 серий, состоялась 15 апреля 2020 года на стриминговом сервисе Netflix.

В июле 2020 года сериал был продлён на второй сезон, также состоящий из 10 серий. Премьера второго сезона состоялась 30 июля 2021 года.

7 декабря 2021 года сериал официально продлили на третий сезон, который будет состоять из 10 эпизодов. В феврале 2023 года, в преддверии премьеры третьего сезона, сериал продлили на четвёртый сезон.

Soundtrack (S2E5) #38 | The Bride & The Bachelor | Outer Banks (2021)

источник: middleasiannews.com

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