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Строительство запланированного Россией газопровода в Китай откладывается
// Газпром

CentralAsia (MNG) -  Россия ведет переговоры о строительстве нового трубопровода для транспортировки 50 миллиардов кубометров газа в год с севера России в Китай через Монголию. Длина его почти такая же, как неработающего трубопровода Nord Stream 1 на дне Балтийского моря, который был поврежден в 2022 году.

Однако премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай заявил, что строительство запланированного Россией нового газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, которое, как ожидалось, начнется в этом году, может быть отложено, сообщила Financial Times в воскресенье.

Китаю и России еще предстоит согласовать ключевые детали проекта, сказал он, добавив, что рекордные мировые цены на газ за последние два года осложнили переговоры.

«Газпром », который будет эксплуатировать «Силу Сибири-2», заявил, что намерен начать поставки газа к 2030 году. Но соглашение по ключевым вопросам, включая ценообразование, остается недостижимым.

«Этим двум сторонам все еще нужно больше времени для проведения более детальных экономических исследований», – сказал Оюун-Эрдэнэ. «Китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и прикидки, и они работают над экономическими выгодами», – сказал он.

«Газпром» и Кремль не ответили на запрос Reuters о комментариях. С министерством иностранных дел Китая связаться не удалось.

Россия наращивает поставки в Китай, чтобы компенсировать потерю большей части своих продаж газа в Европе после ее вторжения в Украину почти два года назад, что побудило западные государства ввести санкции против Москвы и сократить зависимость от российских энергоносителей.

источник: middleasiannews.com

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