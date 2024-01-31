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В 2023 году у 7244 человек в Монголии был диагностирован рак
// UBN

CentralAsia (MNG) -  В 2023 году в общей сложности у 7244 человек в Монголии был диагностирован рак. Об этом во вторник сообщил UBN со ссылкой на Национальный онкологический центр Монголии в связи со Всемирным днем борьбы с раком.

По сообщению ведомства, около 65 проц. пациентов диагноз был поставлен слишком поздно. При этом 87% из них люди в возрасте 45 лет и старше.

В 2023 году от рака в Монголии скончались 4556 человек. По словам специалистов, пять наиболее распространенных видов рака в Монголии — это рак печени, желудка, легких, шейки матки и пищевода.

Монголия с населением 3,5 млн человек с мая 2022 года запустила общенациональные медицинские осмотры для раннего выявления серьезных заболеваний, пропаганды здорового образа жизни и сокращения разрыва в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Поздний диагноз снижает вероятность успешного лечения и уменьшает шансы на выживание, говорится в заявлении Министерства здравоохранения Монголии, призывающем общественность активнее участвовать в бесплатных медосмотрах.

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